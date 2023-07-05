عضو أمناء الحوار الوطني: أطالب بدعم الجمعيات الأهلية للمواطنين ماديا ومعنويا

كشف الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، التحديات التي تقابل عمل المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

ولفت الدكتور طلعت عبد القوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إلى أن الشائعات من أبرز التحديات التي تحتاج إلى التبني من خلال جلسات قضايا المجتمع الأهلي في الحوار الوطني، مشيرا إلى ضرورة وجود ما يسمى بـ الصندوق الخاص بالمجتمع الأهلي.

عبدالقوي: التمويل وصل لمستوى جيد

وأكد عبدالقوي أن هناك تدخلا من الدولة ممثلا في وزارة المالية؛ للحصول على الأموال التي تدخل إلى الصندوق، خاصة أن التمويل وصل لمستوى جيد في الفترة الحالية، مطالبا بعمل الجمعيات الأهلية في دور الداعم للمواطنين بالخدمات المادية والمعنوية.

عبدالقوي: التحالف يقدم خدمات طبية للمواطنين بشكل مجاني

وتابع أن التحالف يقدم خدمات طبية للمواطنين بشكل مجاني تماما، بالإضافة إلى توعية المواطنين بشأن القضايا المجتمعية ومناهضة الشائعات عبر الحوار المجتمعي مع مختلف الفئات الشعبية بكل المحافظات، ورفع الطلبات الشعبية لمجلس أمناء الحوار الوطني.