ضياء رشوان: نقاشات حرة بجلسات الحوار الوطني ولا نصادر رأي أحد

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنَّه تم دمج بعض القضايا الفرعية التي تمت مناقشتها على مدار الأسابيع الأربعة الماضية للحوار الوطني، وذلك خلال عرضها من اللجان الفرعية المختصة، لافتا إلى أنه خلال 50 اجتماعا تم مناقشة قضايا تجاوز عددها 60 قضية.

رشوان: لم يتم مصادرة رأي أحد أو معارضته

وأضاف «رشوان» خلال استضافته بفقرة عن «الحوار الوطني» على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه تم عرض جميع الآراء حول القضايا التي نوقشت بـ الحوار الوطني دون أية معارضة أو حذف أو مصادرة، مؤكدا أن بعض القضايا لاقت قدرا كبيرا من الاهتمام ومنحها الأولوية في النقاش بغض النظر عن كيفية البدء في تناولها.

ترحيب كبير بمشروع قانون النظام الانتخابي

وتابع الكاتب الصحفي والمنسق العام لـ الحوار الوطني، «قانون النظام الانتخابي لمجلسي الشيوخ والنواب لاقى رغبة شديدة من كافة الأطراف في تسريع إصداره وذلك خلال جلسات النقاش الخاصة به رغم الاختلاف حول كيفية إصداره هل يطرح بقائمة نسبية أم مطلقة».