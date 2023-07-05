عنواني في البطاقة «العاصمة الجديدة».. «الوطن» ترصد مظاهر الحياة وتتحدث إلى سكانها (ملف خاص)

دبت الحياة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المدينة المنوطة بتوسيع الرقعة المعمورة على حساب المناطق الصحراوية غير المأهولة، إحدى أهم المدن الذكية «مدن الجيل الرابع» لتميزها بتصاميم معمارية حضرية حديثة ومستدامة، وبنية تحتية مخططة ومتطورة بشكل هائل، بهدف تحسين جودة البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية، لتلبى احتياجات السكان المقيمين بها وتعزز من جودة حياتهم.

وعند التجول فى شوارعها، تجد الطرق الحديثة الواسعة، والمساحات الخضراء التى تقلل من الانبعاثات الضارة، وأعمدة الإنارة القائمة على أنماط الاستشعار الذكى، وواجهات العمارات والفيلات المبنية على أحدث طراز، فقد تهكم البعض على أن العاصمة الإدارية الجديدة هى مشروع الاستثمار فى الحجر، وأنها ليست ذات أهمية ولا هدف، لذا تجولت «الوطن» فى مدينة العاصمة الإدارية الجديدة لرصد حقيقة الأمر.