أسعار الأتوبيسات الذكية الخضراء من القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية

حددت وزارة النقل، أسعار وسائل النقل من القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أنها حرصت على توفير عدد كبير من الأتوبيسات الذكية الخضراء ضمن وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة لنقل الموظفين، وتمر هذه الأتوبيسات على مختلف المسارات في القاهرة الكبرى.

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، أسعار وسائل النقل من القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وفق تقرير لوزارة النقل.

ميني باصات شركة «ستار لاين»

- من قسم الأهرام و6 أكتوبر والشيخ زايد: 30 جنيها.

- من الجيزة والعمرانية والدقي والزمالك: 21 جنيها.

ميني باصات شركة «كويك لاين للاستثمار»

- من البساتين والخليفة والمقطم: 28 جنيها.

ميني باصات شركة «البريق للنقل»

- من الوايلي وباب الشعرية: 27 جنيها.

ميني باصات شركة «أجياد»

- من السيدة زينب وعابدين وقصر النيل ومدينة نصر والزاوية الحمراء وحدائق القبة والساحل وشبرا مصر والأزبكية: 20 جنيها.

- من الوراق وإمبابة وبولاق الدكرور والعجوزة: 24 جنيها.

ميني باصات شركة «الإبراهيمية»

- من التبين والمعادي ومصر القديمة: 28 جنيها.

- من المرج وعين شمس والمطرية: 27 جنيها.

ميني باصات شركة «سيرز للنقل»

- من الخانكة والخصوص: 30 جنيها.

ميني باصات شركة «الأستاذ للنقل الجماعي»

- من الحوامدية وأطفيح والعياط: 35 جنيها.

- من شبرا الخيمة وقليوب: 30 جنيها.

أتوبيسات شركة «القاهرة للنقل الجماعي»

- من القاهرة الجديدة ومصر الجديدة والنزهة: 25 جنيها.

- من بدر والعاشر من رمضان والسلام والشروق: 25 جنيها.

ميني باصات شركة «جولدن باص»

- من طوخ وبنها والقناطر: 30 جنيها.