ناقد فني: نحتاج أفلاما وثائقية عن المبدعين مثل أسامة أنور عكاشة ووحيد حامد

أشاد الناقد الفني أندرو محسن بفكرة الفيلم الوثائقي عن شخصيات مؤثرة مثل أسامة أنور عكاشة، والذي يعرض على قناة «الوثائقية» إحدى قنوات المتحدة.

وقال «محسن» في تصريحات لـ«الوطن»، إنتاج فيلم وثائقي للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة على شاشة الوثائقية، شئ جيد وفي حد ذاتة الفكرة جيدة جدًا أن يكون هناك محتوي وثائقي عن مبدعين مثل وحيد حامد وغيرهم، لأنهم أسماء معروفة.

قناة الوثائقية تعرض الجزء الأول من الفيلم

وًأعلنت قناة «الوثائقية» عرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقي «أسامة أنور عكاشة»، في شهر يوليو الجاري، الذي يتناول سيرة الأب الروحي للدراما المصرية وعميد الدراما العربية «أسامة أنور عكاشة» من الميلاد في مدينة طنطا، ونشأته في كفر الشيخ، مرورًا برحلته في القاهرة، وصولًا إلى مشروعه الدرامي الضخم الممتد عبر نحو 40 عامًا.