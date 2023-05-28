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ابنة أسامة أنور عكاشة: والدي كان يعتبر الإسكندرية أفضل مكان للكتابة

كتب:

محمد عزالدين
07:07 م | الأحد 28 مايو 2023
أسامة أنور عكاشة

أسامة أنور عكاشة

كشفت الإذاعية نسرين أسامة أنور عكاشة، ابنة الكاتب الروائي والمؤلف الكبير أسامة أنور عكاشة، في ذكرى رحيله، عن ذكرياتها مع والدها، قائلة إِنَّ أعماله التي كتبها في بداياته كانت الأقرب لفكره، حتى وإن لم تكن الأشهر.

أعمال حازت إقبالا جماهيريا

أضافت خلال مداخلة ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية الكبيرة سناء منصور، والإعلامية سالي شاهين، أن هناك أعمالاً لوالدها أخذت الإقبال الجماهيري الكبير، مثل مسلسل «ليالي الحلمية» و«الشهد والدموع»، وغيرهما من الأعمال.

وأشارت إلى أن المكان المفضل لكتابة أعماله هي الإسكندرية، وكان في الأوقات التي لا يكتب فيها إما أن يحضر فعاليات ثقافية أو نقاشات مع أصدقائه، أو يجلس مع العائلة، نظرا لأنه يحب جو المنزل، ودائما في حالة دردشة مع المحيطين.

يخلق دراما دون أن يشعر أحد

وتابعت: «في الوقت الذي يدردش فيه مع المحيطين يخزن طوال الوقت أشياء، ويخلق دراما دون أن يشعر بذلك أحد، وعندما يحضر للعمل يجلس مع نفسه أكثر، ويسرح ويتأمل ويجلس في مكتبه للتفكير بالعمل».

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