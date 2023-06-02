زوجة أسامة أنور عكاشة: غير وصيته وطلب مني التعامل بحسن نية قبل وفاته

13 عام مرت على رحيل الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة لكن أعماله خالدة بتاريخ الدراما المصرية تجسد جزءا مهما من تاريخ هذا الوطن، وفي ذكرى رحيله تروي زوجته عبير منير أنها رغم كونها تفتقده غير أنها تشعر دائمًا أنه بجانبها.

زوجة أسامة أنور عكاشة: هو حب عمري وراجل ميتكررش

«هو حب العمر وراجل ميتكررش وأنا محافظة على عهده» بهذه الكلمات التي غلبتها الدموع تحدثت زوجة الراحل أسامة أنور عكاشة للإعلامية إنجي علي ببرنامج أسرار النجوم على راديو «نجوم اف ام»، كاشفة عن اعتقاده الذي غيره قبل وفاته مباشرة.

وصيته التي استبدلها قبل وفاته

وتابعت «عبير منير» أن زوجها الراحل دائمًا وعلى مدار حياتهم الزوجية كان يوصيها أن تغير أسلوب تعاملها مع الناس، بأن تقدم سوء النية أولًا حتى يثبت العكس ولا تعطي ثقتها المطلقة للجميع، غير أنه وقبل الوفاة بفترة وجيزة، أخبرها أنها الوحيدة التي أعطته درسا بالحياة وأنها كانت محقة عندما كانت تعامل الجميع بنية حسنة وأوصاها ألا تتغير.

زوجة أسامة أنور عكاشة: قبل ما يموت قاللي أنت صح

اكتشف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة صحة اعتقاد زوجته في تقديم النية الحسنة أولًا في التعامل مع الناس، وأن من يحمي الإنسان من شرور الناس هو الله سبحانه وتعالى، كما ذكرت زوجته عبير منير، قائلة «قاللي أنت صح».