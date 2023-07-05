عبر محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، عن سعادته بحصول اثنين من الطلاب على أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة المنوفية على مستوى الجمهورية، وهما الطالبين عمر محمد محمدي الأول على الدبلوم الفني الصناعي نظام الثلاث سنوات، وندى أيمن عشري الأولى على الجمهورية للمدارس الفنية للشؤون الفندقية والخدمات السياحية.

أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة المنوفية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة المنوفية ضربوا المثل والقدوة في الجد والاجتهاد على مدار العام الدراسي، مشيرا إلى أن المحافظة معروفة دائما بتصدر النتائج للشهادات التعليمي المختلفة نظرا للاهتمام الكبير من الأسر بالدارسة وتعليم أبنائهم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة المنوفية

وأشار محمود الفولي إلى أنه سيتم تكريم أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة المنوفية، من قبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وأسرهم، تقديرا لجهودهم الكبيرة خلال العام الدراسي، وكونهم نموذجاً يحتذى به في الإرادة والتفوق والتميز الدراسي.

وأوضح أن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة المنوفية وباقي المحافظات على مستوى الجمهورية تم الإعلان عنها رسمياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها رسمياً، كما قام وزير التربية والتعليم بتكريم كل الطلاب المتفوقين كونهم نموذجا بين طلاب الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية.