«عبدالمطلب»: «الإسكان» تتأكد من رضا المواطن عن التشطيب في العاصمة الإدارية

لم ينقطع طوال فترة وجودنا فى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالعاصمة الجديدة، توافد المواطنين الجدد للحصول على وحداتهم السكنية، ومن بينهم المهندس أحمد عبدالمطلب، وهو مهندس استشارى، اختار أن يقطن فى العاصمة الإدارية، ليحصل على وحدته فى الحى السكنى «R3».

ويقول «عبدالمطلب»، فى تصريح لـ«الوطن»، إنه معجب بمدى حرص مسئولى وزارة الإسكان، وجهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، على تذليل أية عقبات، وتسهيل الإجراءات، مضيفاً: «لم أرَ فى حياتى تعاوناً لتسهيل الإجراءات مثلما أرى فى العاصمة الجديدة».

مهندس استشاري: «أسهل إجراءات شفتها في جهاز العاصمة.. والخدمات اللي هنا مش موجودة في مكان تاني»

ويضيف المهندس الاستشارى الراغب فى السكن بالعاصمة الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية اتبعت «سُنة حسنة» فى تسكين المواطنين بالحى السكنى R3، وهى إيفاد موظفين مع المواطن لرؤية وحدته السكنية على الطبيعة، مع تدوين أى ملاحظات من قِبل الموظف، مع إبلاغ المسئولين المختصين فى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، ليتم إرسال مهندس ومقاول متخصص لتفادى ملاحظات كل مواطن قبل تسلّم الوحدة السكنية، وتذليل العقبات قبل الإمضاء على محضر تسلم الشقة.

وتابع «عبدالمطلب» أن أى مواطن لا يتسلّم وحدته السكنية قبل أن يكون راضياً عنها بنسبة 100%، مضيفاً: «موظفو الجهاز لا يكلون ولا يملون من طلبات وملاحظات الأهالى المتسلمين لوحداتهم السكنية، وأنا النهارده وقعت محضر التسلم بعد انتهاء المركز التكنولوجى من تحقيق طلباتى وتنفيذ رغباتى، وجاى عشان أدفع ثمن المرافق كهرباء ومياه».

وتابع «عبدالمطلب» أن العاصمة الإدارية الجديدة اختلفت بشكل كبير عما كانت عليه، مؤكداً بقوله: «اللى هنا مش موجود فى أى مكان تانى»، مشيداً بطرق الحصول على الشقق فى العاصمة من خلال طرق التقديم، فهناك العديد من الطرق المتاحة للتقديم، أكثرها راحة وهى التقديم من خلال الإنترنت بشكل أون لاين، من خلال موقع بنك الإسكان والتعمير، مضيفاً: «الميزة هنا هى سرعة وسهولة تواصل المواطن القاطن فى العاصمة مع المسئولين فى الأجهزة المعنية بالمرافق والخدمات، وذلك عن طريق جروبات الواتساب، الرد على أى شكوى من قبل أى ساكن، بيكون بشكل فورى فى وقت وجيز قد لا يذكر».

طفرة معمارية غير مسبوقة في مصر والوطن العربي

وأكد أنه حرص على الحجز والحصول على وحدة سكنية فى العاصمة، لأنها طفرة معمارية غير مسبوقة فى مصر والوطن العربى، فهى تتفوق على كل الكمبوندات والمدن الأخرى، العاصمة هى المستقبل، فهى متنوعة فى الوحدات السكنية وهذا يلبى احتياجات المواطنين وتغطية أكبر قاعدة من الشرائح المختلفة، فالعاصمة تستهدف أكثر من شريحة مجتمعية فى الحى السكنى «R3»، لذلك كان هناك تنوع فى المساحات ومستويات التشطيب، وهذا شىء ملموس.

ومن جانبه، أوضح محمد، نجل المهندس أحمد عبدالمطلب، أنه عند قدوم والده لحجز وحدة سكنية فى العاصمة الإدارية، كان هو وأسرته فى حالة من الرضا التام، لاقتناعهم بأن العاصمة هى المستقبل الحقيقى، فهى المدينة الرائدة لمدن الجيل الرابع، ونصح كل الشباب نفس فئته العمرية، بألا ينظروا تحت أقدامهم، لا بد من الحرص على النظرة المستقبلية المشرقة.