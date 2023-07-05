رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة: مكتب بريد ومركز خدمات تكنولوجية لسكان R3

أكد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، الالتزام الكامل بالانتهاء من مشروعات الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة، طبقاً للتوقيتات المخططة فى نطاق تكليفات «الجهاز»، موضحاً أن بعض المشروعات تم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها بالكامل، حيث تم تكليف شركات تشغيل وصيانة فى بعض النطاقات، لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»: لدينا الآن سكان يقيمون بالحى السكنى الثالث R3، وتم تشغيل بعض الخدمات لخدمة قاطنى الحى من مكتب بريد ومركز أحوال مدنية وخدمات دينية وتجارية وخلافه، وأصبح الحى جاهزاً لاستقبال ملاك جدد، مؤكداً أنه تم تشغيل المركز التكنولوجى بجهاز المدينة لتلبية كافة طلبات المواطنين، وتقديم كافة الخدمات بكفاءة عالية، مرحّباً بجميع آراء واستفسارات وشكاوى المواطنين إن وجدت، والعمل على حلها فوراً، كما أنه جارٍ الآن الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالمركز التجارى كارفور تمهيداً للافتتاح. كما يوجد بالفعل نقطة شرطة ودفاع مدنى تحت الإنشاء، ومركز طبى سيتم تشغيله بمعرفة وزارة الصحة، وجارٍ التنسيق لاستكمال الخدمات الضرورية اللازمة لخدمة قاطنى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال «الشربينى» إنه توجد شركات أمن لتأمين مداخل ومخارج المجاورات بالحى السكنى R3 وشركات نظافة وتشغيل وصيانة لجميع الخدمات المقدمة للسكان، وتم العمل على تنفيذ بعض متطلبات السكان.

وكشف رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة آخر مستجدات العمل بمشروع النهر الأخضر والحدائق المركزية، مؤكداً أن نسبة التنفيذ تجاوزت الـ92%، فى المرحلة الأولى المقامة على مساحة 880 فداناً، وجارٍ الانتهاء من وضع اللمسات النهائية تمهيداً للتشغيل، مشيراً إلى أن المشروع يعد أكبر تجمع حدائق مركزية على مستوى العالم، ويضم ساحة احتفالات كبرى، ومجمع مطاعم وواحة تراثية وبحيرات صناعية، ويعد المتنفس الرئيسى للعاصمة الإدارية.

وقال «الشربينى»: تم تخصيص 3 آلاف وحدة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، من الراغبين بالسكن بها، ومن المقرر الانتهاء من تسكينهم خلال أيام، كما تم تسليم ما يقرب من 4 آلاف وحدة سكنية، من إجمالى ما تم بيعه، حيث تم بيع 35% من حى R3، والمقام على مساحة 1016 فداناً تقريباً، ويبلغ عدد وحداته 24 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق، مشيراً إلى أن مستوى التشطيب بالأحياء السكنية فى العاصمة الإدارية، فاخر ومميز للغاية، حيث نقدم وحدات سكنية متنوعة المساحات، تبدأ من 80 متراً، وتصل حتى 300 متر مربع للوحدة السكنية الواحدة.

وأضاف أن أعمدة الإنارة بالأحياء السكنية تتماشى مع الطابع الكلاسيكى الخاص بالحى، وهناك أعمدة إنارة ذكية ومنظومة كاملة للمرافق الذكية فى الحى، خاصة منظومة النظافة، لافتاً إلى أن منظومة جمع المخلفات من المشروع مميزة للغاية، وهناك إعادة تدوير للمخلفات من خلال عمليات الفرز فى المكان.