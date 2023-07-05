إحدى سكان العاصمة الإدارية الجديدة: أنهينا الإجراءات بلا «أوراق»

خلال وجودنا فى «المركز التكنولوجى»، التقينا بالصيدلانية إسراء محمد سليم، إحدى المتقدمات للحصول على شقة فى العاصمة الإدارية الجديدة، أشادت «الصيدلانية» بالعمل على ميكنة العمل بالكامل فى العاصمة الجديدة، قائلة: «أنا لما جيت شُفت العاصمة الإدارية الجديدة عرفت فعلاً مصطلح الجمهورية الجديدة».

وأشادت بالنظام التكنولوجى الذى تنتهجه الجهات التنفيذية فى العاصمة، «مش شايفين عصر الورق اللى كان بيشتغل به الموظفين زمان، حالياً كله على الكمبيوتر من خلال قواعد البيانات التى توفر العديد من الجهد سواء عن كاهل الموظف أو عن كاهل المواطن».

وأوضح والد الصيدلانية إسراء محمد سليم، موجه سابق بوزارة التربية والتعليم، أنهم من أسرة متوسطة والعاصمة بها شقق بأسعار مناسبة لكل الشرائح والطبقات، «اللى شجع بنتى على حجز شقة فى العاصمة الإدارية الجديدة هو زوجها، لأنه يتمتع بنظرة مستقبلية مشرقة، قرر أنه لازم يشترى مستقبل أولاده».

وقال يوسف عبدالمجيد فكرى، محامٍ، وأحد سكان العاصمة الإدارية الجديدة، إنه قطن فى العاصمة منذ بداية تسليم الوحدات للمواطنين، أى من أوائل السكان فى المدينة، قائلاً: «لما جيت أستلم الشقة كان لىَّ ملاحظة على حاجة فى التشطيب الداخلى، تواصلت مع المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين والمستثمرين، وعلى الفور أرسلوا لى مهندس ومقاول وطاقم من العمال، لتذليل العقبة التى واجهتها، من خلال رصد الملاحظة وعلاجها على الفور، وهذا قبل التسليم، وعندما تكون راضياً عن وحدتك بشكل كافٍ 100% توقّع على محضر التسليم.

وبكل صراحة الشركات والأجهزة المعنية لا تتنصل من تقديم الخدمة إطلاقاً، المستوى هنا قد يتفوق على دول الخليج كمان، أنا كنت ساكن فى السعودية ولما اتعملت العاصمة قُلت أنا لازم أعيش هنا، حيث المستقبل».