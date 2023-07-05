بسمة وهبة: الولاية التعليمية معاناة تتجدد مع بداية كل عام دراسي

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على الصورة الصادمة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لطفل ينام على كرسي في محكمة الأسرة، قائلة: «قانون الرؤية في حاج إلى تعديل إنصافًا للأولاد والأطفال، هذا الطفل عندما يكبر كيف ستكون نفسيته؟ أعتقد إنه هيطلع بني آدم معقد، وهيطلع عقده على المجتمع، وهيطلع عنده مشكلات نفسية ومش هيقدر يكون أسرة ولا يتعامل مع المجتمع».

وتابعت: «أطالب بتعديل بعض إجراءات النيابة الحسبية، فلو لديّ طفل قاصر ويحتاج إلى نقود لظرف طارئ، يجب أن يتم تقديم طلب ويتم تقديمه بالمستندات حتى يتم الحصول على المبلغ، كما أن الولاية التعليمية معاناة وكارثة مع بداية كل سنة».

محكمة الأسرة

وأضافت وهبة، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة»، على قناة المحور: «كل المشكلات التي نعاني منها سينتج عنها جيلا يدكر المجتمع كله، هناك آلاف حالات من هذه النوعية من المشكلات التي يدفع ثمنها الأطفال».

وتابعت: «في محكمة الأسرة، تحدث مهازل كثيرة، بخلاف المكان الذي يتم تحديه كي يرى الأب ابنه، حيث يأتي الأب بطرف والأم بطرف ويتشاجرون جميعا، وهنا يرى الأطفال هذه الأزمات فتبدأ العقلة تتكون في عقلهم».

مسلسل الوصاية

وأكدت، أن الفنانة منى زكي نجحت في تجسيد معاناة كل أم من الوصاية، مشددةً على أن مسلسل الوصاية يجب أن يكون نقطة تحول لتغيير الواقع، هناك الكثير من المشكلات والمهازل في محكمة الأسرة.