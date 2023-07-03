بسمة وهبة تنعى إيهاب أبو زيد: كان تقيا ومخرجا محترفا

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أنها صُدمت بسبب وفاة المخرج إيهاب أبو زيد رئيس شبكة قناة النهار، موضحةً: «شعرت بأنني أعرفه منذ زمن بعيد عندما علمت بخبر وفاته، كان شخصا تقيا ومحترفا ومهنيا وطيب القلب ومحترما، وكلمات الشكر لا توفيك حقك».

وأضافت «وهبة»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»: «تشرفت بأني عملت معه وأخرج لي الموسم الأخير من برنامج العرافة.. وشه حلو عليّ، عندما تحدثت إليه شعرت بثقته بنفسه فأحسست بأني أركب مركبا يقودها أمهر القباطين».

وتابعت الإعلامية: «كنت على علم بسيرته الطيبة، وبالتالي، فلم أطلب منه أي شيء بخصوص التفاصيل الإخراجية، وكان يعمل في صمت، وعندما شاهدت أول حلقة شعرت بأن إيهاب أبو زيد هو المخرج أبحث عنه طول عمري»، مضيفة: «لم يكن في حاجة إلى الحديث معه حتى يعرف ماذا أريد، حصلت منه على أفضل صور، وكما يُقال كل لبيب بالإشارة يفهمُ، كان إيهاب أبو زيد شخصا خلوقا ومذبها ولم يكن مزيفا، كان مايسترو يعمل في صمت ويدير اللوكيشن دون كلمة».

بسمة وهبة تروي مواقف مع المخرج الكبير

وأكدت الإعلامية بسمة وهبة، أنها كانت متعبة في أحد أيام شهر رمضان الكريم، وطلب منها الطبيب تعليق محاليل، وكان يتم تعليق المحاليل لها أثناء التجهيز لحلقات برنامجها العرافة، الذي جرت إذاعة حلقاته في شهر رمضان الماضي، لأنه فضلت عدم إلغاء التصوير احتراما لفريق العمل.

وأضافت: «عندما قررت استئناف التصوير رغم حالتي الصحية، سمعت صوت إيهاب أبو زيد لأول مرة، كان غاضبا بشدة، وشعرت بأن أخي أو أبي يحبني ويخاف عليّ، قال لي ازاي تنزلي وانتي في الحالة دي، وقالي مش هصور وهفركش دلوقتي، روحي ارتاحي في البيت».

وتابعت الإعلامية: «عاندته وقلت له أنا كويسة وزي الفل، ووقتها حسيت إنه كأب أو أخ أو زوج عامل ازاي؟! حسسني إني كان لازم أصور احتراما له ولكل الناس الموجودة، لأنه وباقي الفريق لا يستحقون عدم مجئ المذيعة إليهم والتخلف عن موعد التصوير.. كان شايلني من على الأرض شيل».