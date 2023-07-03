بسمة وهبة: ريم سامي كانت تخدم الحجاج وتبر والديها

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنها شاهدت الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي في الحج، موضحةً: «فوجئت بهذه الفتاة خادمة الحجاج دون كلل، كانت في صحبة والدتها ووالدتها، ولم أكن أتوقع ذلك منها.. صدمتني».

وأوضحت «وهبة»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»: «عندما كانت تقول حاجة لها إنها تقف في مكاني، كانت تتركه لها دون أي مشكلة، كما أنني شاهدت بر الوالدين منها، كانت تقبل أيدي وأرجل والديها، هي بنت جميلة وطيبة .. لذلك، أقول لها تسلم اليدين اللتين قامتا بتربيتك».

وأضافت الإعلامية بسمة وهبة، إنها تشعر بالسعادة بسبب أداء فريضة الحج، موضحةً: «هذه ليست المرة الأولى، ولكن، كأني أحج لأول مرة في حياتي، بداية من المدينة المنورة، حيث رزقني الله بالصحبة الرائعة أثناء زيارة النبي مع بعض النساء السعوديات من أهل المدينة الطيبات، هنّ أهل طاعة، وكنا في لذة بسبب هذه الطاعة».

وهبة: يوم عرفات كان الأجمل في حياتي

وتابعت: «يوم عرفات كان الأجمل في حياتي، كأنني أحج لأول مرة في حياتي، كان معنا الشيخ رمضان عبدالمعز، لم ألتقِ به من قبل، هو وجه تلفزيوني معروف، لكني لم أتعامل معه بشكل شخصي، وعندما التقيت في الحج أبهرني بطريقة إرشاداته ودعائه، وكان يتعامل معنا كأننا أطفال في الحضانة، وطلب منا أن ندعو في يوم الوقفة أن ندعو من صلاة الظهر حتى صلاة المغرب».

وتابعت: «لم يترك كل حاج يدعي بمفرده، كان يدعي الله وكلنا ندعي ونبكي معه، هذا البكاء غسل قلوبنا، كانت لديه ملكة سيطر بها على الحجاج من خلال المحبة والتوجيه، حتى عندما جاء موعد تناول الطعام طلب منا الانصراف والحضور مرة أخرى خلال 30 دقيقة، وهو ما فعله الحجاج، كما أن الشيخ رمضان عبدالمعز رد على كل الناس بالصبر».