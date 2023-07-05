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«العاصمة الجديدة» حياة تليق بمستقبل مصر.. الحلم يتحول إلى واقع والمدينة العالمية تتسع لأكثر من 6 ملايين نسمة

كتب:

أيمن حمزة
09:29 م | الأربعاء 05 يوليو 2023
العاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية

مع بداية تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية مقاليد حكم البلاد، اتخذ قراراً جريئاً بالعمل على التوسع الأفقى والرأسى للخروج من الوادى الضيق، وزيادة الحيز الذى يشغله العمران فى مصر، ومن بين العشرات من المشروعات الكبرى التى دشنتها الدولة فى هذا الصدد، تظل العاصمة الإدارية «أيقونة الجمهورية الجديدة»، كونها مدينة عالمية مستدامة تتسع لأكثر من 6 ملايين مصرى.

وظلت إنشاء عاصمة إدارية جديدة مجرد أحلام، لكن الإرادة السياسية القوية للرئيس السيسى، حولت «الحلم» إلى «حقيقة» ، ودبّت الحياة فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، وكل يوم يتسلم أشخاص جُدد مساكنهم، ويتسلم رجال الأعمال والمستثمرون مواقعهم. العاصمة الإدارية الجديدة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.