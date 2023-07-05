الحياة تبدأ بـ«الموظفين».. العاصمة الإدارية مدينة ذكية وإصلاح إداري وحوافز وتأهيل للمنتقلين

نجحت الحكومة، فى ظل استراتيجية الجمهورية الجديدة، فى توفير جميع الخدمات والسُبل لرعاية موظفى العاصمة الإدارية الجديدة وتيسير عملهم، إذ يصل عددهم فى المرحلة الانتقالية الأولى إلى نحو 55 ألف موظف يعملون فى قطاعات الجهاز الإدارى للدولة، وكل الوزارات والدواوين الحكومية.

وتتنوع الخدمات التى تقدّمها الدولة لموظفيها المنتقلين إلى العاصمة الجديدة، بما يضمن لهم حياة كريمة وحافزاً يشجّعهم على تقديم أفضل وأقوى ما لديهم من طاقات عمل وجهد يتناسب مع طبيعة المرحلة وتحقيق الأهداف والثمار المرجوة من تأسيس وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، كإحدى الخطوات المهمة ضمن خطة تحول الدولة المصرية الحديثة نحو الإصلاح الإدارى والنمو الاقتصادى المأمول، بما يضع مصر على خريطة العالم المتحضّر وفى مصاف الدول المتقدّمة.