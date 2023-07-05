يحرص العديد من قائدي السيارات على معرفة المخالفات المرورية لتفادي العقوبة والغرامة، وأقر قانون المرور الحالي، مخالفات عديدة على المخالفين لقواعد وآداب المرور، حفاظًا على أرواح المواطنين، ومنع وقوع الحوادث المرورية، وإلزام قائدي المركبات بها للحد من الحوادث التي نراها على الطرق.

هل تعطل السيارة ووقوفها في نهر الطريق مخالفة مرورية؟

أجاب الخبير الأمني حازم شومان خلال حديثه لـ«الوطن»، على السؤال الذي يطرحه الكثير من المواطنين قائلا أنه وفقاً لنص المادة 77 من قانون المرور، والذى نص على أنه أثناء انتظار السيارات بالطرق ساهمت فى وجود حالة من الزحام المرورى، وبناءً عليه يتم توقيع غرامة تتراوح من 20 إلى 50 جنيهًا، ويتم سحب رخصة القيادة فى حالة عدم التصالح ودفع قيمة 10 جنيهات.

وأضاف «شومان» أن مادة 74 من قانون المرور تنص على: «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن مائتي جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية:

استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها .

وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة .

قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة الاستعمال أو غير موجودة.

سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة .

عدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين .

مخالفة أحكام المواد 65، 67، 68، 69،70 من هذا القانون .

عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.

مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.

استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها ، كما يحكم فى الحالة المنصوص عليها فى البند 9 بمصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة.