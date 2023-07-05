أحمد المسلماني: أي تنمية تحتاج إلى بنية تحتية

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن النيباد «وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية»، هي الجناح التنموي لدول إفريقيا، مشيرا إلى أن مصر تسلمت رئاسة هذه المنظمة في عام 2023، وتتولى المهمة لمدة عامين.

البنية العابرة للحدود

وأوضح أحمد المسلماني، خلال تقديم برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع على قناة الحياة، اليوم الأربعاء، أن مصر خلال رئاستها النيباد مهتمة بالقضايا التنموية من الزراعة والاتصالات والبنية التحتية والبنية العابرة للحدود والمرافق والموارد الطبيعية والبشرية والتعليم وكل شيء يقع في إطار التنمية.

مصر تسلمت رئاسة النيباد في فبراير 2023

وأشار أحمد المسلماني، إلى أنه في فبراير 2023 تسلمت مصر رئاسة النيباد والرئيس السيسي عرض رؤية مصر في الرئاسة وتنفيذ المشروعات القارية في إفريقيا حتى عام 2063، وداخل الأجندة مشروعات كثيرة قارية مثل القاهرة كيب تاون وتمر بكل دول إفريقيا، مشددا على أن الرئيس السيسي تحدث عن أن أي تنمية في إفريقيا تحتاج إلى مرافق أساسية وبنية تحتية ولوجستيات كافية.

وتابع: «أول حاجة في التنمية في الدول الإفريقية أننا نعمل بنية أساسية لهذه الدولة لأنه لا تنمية دون بنية أساسية، ثم العمل على التحول الصناعي خاصة وأن أفريقيا عندها كل المواد الخام اللازمة للصناعة ولكن الصناعة موجودة في أوروبا والصين وأمريكا»، مؤكدا أن مصر تبذل جهدا متجددا في صناعة الأمل من خلال رئاسة النيباد.