أحمد المسلماني: مصر ترأست تكتل الكوميسا لأول مرة في عهد السيسي

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الكوميسا تكتل أفريقي مهم وهو داخل القارة من 21 دولة ومساحة الدول الأعضاء تمثل ثلثين القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن عدد سكان الدول الأعضاء فيها 600 مليون نسمة والتكتل عبارة عن تكتل شرق افريقيا وتكتل جنوب افريقيا وتم جمعهم في تكتل واحد.

رئيس تكتل الكوميسا

وأشار أحمد المسلماني، خلال تقديم برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع على قناة الحياة، إلى أن مصر انضمت عام 1998 بعد أربع سنوات من تأسيس الكوميسا، وفي عهد الرئيس السيسي أصبحت مصر لأول مرة رئيس لتكتل الكوميسا ، والرئيس السيسي تولى الرئاسة لمدة عامين من 2021 الى 2023، مؤكدا أنه تكتل اقتصادي كبير.

التعاون بين الكوميسا والعالم الخارجي

وتابع: «ناتج إجمالي هذه الدول في الكوميسا نحو 800 مليار دولار ما يقارب تريليون دولار وممكن نسميه تكتل التريليون دولار وتعامله التجاري مع العالم الخارجي كبير جدا حوالي ثلث تريليون دولار»، لافتا إلى أن حجم التعاون بين الكوميسا والعالم الخارجي حينما مصر تولت رئاسة الكوميسا قام على عدة محاور.

تحقيق التكامل الصناعي

واستكمل: «مصر رأت ضرورة العمل على عدة محاور، والرئيس السيسي عرض اكثر من مرة وجهة نظر مصر في تحقيق التكامل الصناعي ويجب تكون القارة منتجة للصناعة، والعمل على التحول الرقمي»، موضحا أن التحول الرقمي مهم على الصعيد القاري، والبنية التحتية العابرة للحدود، والتركيز على سلاسل الإمداد الإقليمية لمواجهة أي أزمة مشابهة لجائحة كورونا وحرب روسيا أوكرانيا.