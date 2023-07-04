أحمد المسلماني: القارة الأفريقية الأكثر تضررا من الأزمة الروسية

سلط برنامج الطبعة الأولى، المذاع على قناة الحياة، الضوء على الأزمة الروسية الأوكرانية والمبادرة الأفريقية والتوازن المصرى، حيث قال الإعلامى أحمد المسلمانى، مقدم البرنامج، إن العالم صدم من أول شهر للأزمة ولاستمرارها لعدة أسابيع، ولكن الآن تجاوزنا عاما ودخلنا فى العام الثانى، وبدأ القلق يخي على مستقبل العالم.

الغذاء والطاقة والتمويل

وأضاف أحمد المسلمانى أن الأزمة الروسية آثارها كبيرة على الغذاء والطاقة والتمويل الدولى، ولكن القارة الأفريقية الأكثر تضررا من الأزمة الروسية، وكل تطور فى الحرب يدعو لمزيد من القلق.

مبادرة باسم القارة الأفريقية

وأشار أحمد المسلمانى إلى أن الرئيس السيسى و5 من القادة الأفارقة طرحوا مبادرة باسم القارة الأفريقية هدفها وقف إطلاق النار لهذه الأزمة والجلوس على طاولة المفاوضات طبقا للقانون الدولى، موضحا ان الرئيس السيسى شارك فى مؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس لوقف الأزمة الروسية.

ولفت أحمد المسلمانى إلى أن الرئيس السيسى تحدث خلال المؤتمر عن موقف مصر المتوازن منذ اندلاع الأزمة، وقال إن موقف مصر متوازن ويستند إلى القانون الدولى مع ضرورة احترام وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وتغليب لغة الحوار، كما أكد أن مبادرة السلام الأفريقية خطوة على الطريق ويجب أن نستمر فى هذا العمل بكل ما يمكن من أجل وضع مبادرة فى حيز التنفيذ وإقناع الطرفين بالإنخراط فى مفاوضات سلمية وسياسية للوصول لحل ليس عسكريا.