أحمد المسلماني: المعجزة الاقتصادية لفيتنام جاءت بعد 30 عاما من الحروب

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أنَّ حرب فيتنام التي دارت بينها وبين الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي ليست مجرد «حرب» بل أضحت «معجزة اقتصادية».

المسلماني: المعجزة الاقتصادية لدولة فيتنام جاءت بعد قصة دامية

وأضاف «المسلماني» خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى» على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ المعجزة الاقتصادية لدولة فيتنام جاءت بعد قصة دامية وذلك قبل أن تتحول لمعجزة اليوم، وهي القوة الاقتصادية الكبيرة وقصة نجاح، قائلاً: «خاضت الدولة الآسيوية حروبا وليس حربا واحدة ضد الاستعمار الفرنسي ثمَّ الأمريكي».

حرب فيتنام وحدها لا تعبر عن الدولة والمعجزة الاقتصادية الحالية

وتابع: «الوقوف عند حرب فيتنام والأفلام التي ارتبطت بها وسردت أحداثها لا يعبر عن دولة فيتنام الحالية.. دولة فيتنام تجاوزت فترة الحرب وعدت كتير وهي اقتصاديا أصبحت قوة اقتصادية كبيرة اليوم وفي حاجة بيكتبوا عنها كتير وبيدرسوها وهي المعجزة الاقتصادية الفيتنامية».

فيتنام.. 3 عقود من النضال ضد الاستعمار

كما أشار «المسلماني» إلى خوض فيتنام عدة معارك للتحرير خلال فترة امتدت إلى 3 عقود من الحرب لتحصل على الاستقلال، قائلا: «قابلت إمبراطورة فيتنام السابقة وتحدثت أغلب الوقت عن فترة الحروب وفي النهاية استقلت البلاد».