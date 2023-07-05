يوم رياضي لأطفال التوحد في كفر الشيخ.. تنس الطاولة وألعاب أخرى

نظمت مديرية الشباب والرياضة في كفر الشيخ، لقاءا رياضيا خاص لتنس الطاولة ضمن فاعليات مبادرة «نتوحد من أجلهم»، بمركز أطفال التوحد، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، المبادرة تهدف إلى دمج الأطفال المصابة بالتوحد مع المجتمع بطرق علمية حديثة تعتمد على ممارسة الرياضة في أماكن مفتوحة تضمن التكيف مع البيئة الخارجية والتعامل مع الآخرين برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أنشطة رياضية لأطفال التوحد في كفر الشيخ

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بكفر الشيخ، إنه جرى تنظيم لقاء تنس الطاولة للأبطال من التوحد كان بنادي الإرادة والتحدي بمدينة كفر الشيخ، ضمن المبادرة التي تتضمن عدداً من الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية بمركز شباب كفر الشيخ و بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين، وفقا للخطة التدريبية الموضوعة بمتابعة من المديرية لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لذوى القدرات والهمم، ورعايتهم واكتشاف مواهبهم في مختلف الألعاب الرياضية.

فعاليات المبادرة في كفر الشيخ

وأوضح الدكتور عزت محروس عن تجدد فعاليات المبادرة بمركز أطفال التوحد تحت شعار «نتوحد معهم»، التي تنفذه إدارة التنمية الرياضية بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية، والدكتورة غادة جمال، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، و بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، الدكتور مصطفى الحلو، منسق مكتب قادرون باختلاف بالمديرية.