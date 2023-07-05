تفاصيل 17 حادث إطلاق نار بأمريكا في آخر 12 شهرا.. آخرها مقتل 3 بتكساس

تستمر حوادث إطلاق النار الجماعية في ولايات الولايات المتحدة الأمريكية وتقتل عشرات الأشخاص وتصيب عشرات المواطنين، وكانت آخرها، أمس، وتسببت في مصرع 3 أشخاص وأصيب 8 في مدينة فورث وورث بولاية تكساس، بحسب ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأمريكية.

وتستعرض «الوطن» 17 حالة قتل جماعي وهم الأبرز في أمريكا خلال الـ12 شهرًا الماضية، حيث تسببت في مقتل نحو 99 شخص وإصابة 141 شخص، وجاءت كالتالي:-

أوكلاهوما

في 30 أبريل، بولاية أوكلاهوما قام مدان بإطلاق النار على زوجة وأطفالها الثلاثة وصديقيهم، متسبباً لهم في إصابات في الرأس، قبل أن ينتحر.

ولاية تكساس

في 28 أبريل، في ولاية تكساس بالتحديد، أطلق رجل النار على جيرانه الذين طلبوا منه التوقف عن إطلاق النار في فنائه لأن هناك رضيعاً يحاول النوم، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم صبي يبلغ من العمر 9 أعوام، وتم اعتقال مطلق النار بعد مطاردة استمرت عدة أيام.

ولاية ماين

في 18 أبريل، بولاية ماين، قتل أربعة أشخاص في منزل وأصيب ثلاثة آخرون نتيجة إطلاق نار على طريق سريع مزدحم في المنطقة المجاورة، وتم اتهام رجل، الذي تم إطلاق سراحه من السجن قبل ذلك بأيام، بارتكاب عملية القتل.

ولاية آلاباما

في 15 أبريل، وقع إطلاق نار خلال حفل عيد ميلاد لإحدى الفتيات في ديدفيل، بولاية آلاباما، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 32 آخرين، وتم اعتقال مراهقين وشاب في سن العشرين بتهمة القتل من قبل الشرطة.

ولاية كنتاكي

في 10 أبريل، أطلق موظف النار داخل «أولد ناشونال» في لويفيل بولاية كنتاكي، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، وتم بث الهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي، وفيما بعد، قامت الشرطة بإطلاق النار على المسلح وقتله.

ولاية تينيسي

في 27 مارس، وقع إطلاق نار داخل مدرسة في ناشفيل بولاية تينيسي، مما أسفر عن مقتل 3 طلاب و3 بالغين، تمت مطاردة المشتبه به، الذي كان طالبًا سابقًا بالمدرسة، وقامت الشرطة بإطلاق النار عليه وقتله.

ولاية كاليفورنيا

في 21 يناير، بولاية كاليفورنيا، قتل رجل يبلغ من العمر 72 عامًا 11 شخصًا وأصاب 9 آخرين خلال حفل احتفالي برأس السنة القمرية في مونتيري بارك، ولحقًا بذلك، توفي المشتبه به بعد أن أصيب بطلق ناري.

ولاية فيرجينيا

في 22 نوفمبر 2022، قتل مدير أحد فروع وول مارت في تشيسابيك بولاية فيرجينيا، 6 أشخاص وأصاب 6 آخرين خلال اجتماع للموظفين، وأفادت الشرطة بأن المشتبه به أطلق النار على نفسه بعد ذلك وانتحر.

ولاية كولورادو

في 19 نوفمبر 2022، أطلق مهاجم النار النار داخل ملهى ليلي للمثليين في كولورادو سبرينجز، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين.

ولاية نورث كاولينا

في 13 أكتوبر 2022، أطلق صبي يبلغ من العمر 15 عامًا النار وقتل 5 أشخاص وأصاب اثنين آخرين في رالي، وفقًا للسلطات.

وتمكن المشتبه فيه من الفرار من الضباط لعدة ساعات قبل أن يتم محاصرته في إحدى المنازل واعتقاله.

ولاية إلينوي

في 4 يوليو 2022، قام مسلح بفتح النار على موكب في هايلاند بارك بولاية إلينوي، أسفر فيها عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين، وقد تم اتهام والد المشتبه فيه بالمساعدة في الحصول على رخصة السلاح لابنه، على الرغم من سجله العنيف وتهديده للآخرين.

ولاية فيلادلفيا

في 4 يونيو 2022، وقع إطلاق نار في شارع مزدحم بفيلادلفيا، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين خلال مشاجرة بدأت بعراك بالأيدي وتطورت إلى إطلاق نار عشوائي، وتم اعتقال رجلين لاحقًا فيما يتعلق بعمليتي القتل، بينما تم اعتقال آخرين على صلة بالشجار.

ولاية أوكلاهوما

في الأول من يونيو 2022، بولاية أوكلاهوما، قام مسلح بقتل طبيبه و3 أشخاص آخرين في مكتب طبي، ثم أقدم المهاجم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه.

ولاية تكساس

في 24 مايو 2022، قتل مسلح يبلغ من العمر 18 عامًا 19 طفلا وبالغين في مدرسة روب الابتدائية بولاية تكساس، في أحد أسوأ حوادث إطلاق النار داخل مدرسة خلال العقد الماضي، وأصيب أكثر من 15 شخصًا آخرين.

ولاية كاليفورنيا

في 15 مايو 2022، أطلق شخص النار على أبناء أبرشية تايوانية في جنوب كاليفورنيا، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين، وذكرت السلطات أن دافع المسلح كان كراهيته لتايوان.

ولاية نيويورك

في 14 مايو 2022، فتح متعصب أبيض النار داخل سوبرماركت في إحدى الأحياء بولاية نيويورك التي يسكنها سكان من أصحاب البشرة السمراء، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين.