إسلام الشنتلي بعد تتويجه ببطولة إفريقيا لألعاب القوى: «بلاقي نفسي في مصارعة الذراعين»

على طاولة مرتفعة ومربعة الشكل وقف الشاب الثلاثيني وفي مقابله خصمه، الذي بدا مستعدًا للمنافسة، وضع كل منهما ذراعه على الطاولة إلى أن مسك كل واحد منهما راحة يد الآخر، وبعد دقائق تمكن الشاب من هزيمة الطرف الآخر وتردد اسمه بحصوله على المركز الأول في البطولة الأفريقية لألعاب القوى «مصارعة الذراعين».

عشق إسلام علاء الشنتلي الألعاب الرياضية بأنواعها المختلفة، إذ برع بها جميعا ومنها كمال الأجسام، رفع الأثقال، القوى البدنية وأخيرًا مصارعة الذراعين، إلى أن وجد طريقه في النهاية لمصارعة الذراعين، التي تمكن من خلالها من حصد العديد من البطولات سواء كانت على مستوى العالم أو على مستوى أفريقيا أو إذا كانت محلية على مستوى الجمهورية.

بداية «إسلام» في ممارسة الرياضة

منذ نحو 17 عامًا، بدأ ابن محافظة سوهاج في ممارسة ألعاب القوى منها مصارعة الذراعين: «من 2006 بلعب مصارعة بلاقي نفسي فيها قبل أي بطولة بهلك نفسي في التمرين بقوة عشان أطلع بالمكانة الأعلى وهي المركز الأول»، حسب ما رواه «إسلام» خلال حديثه مع «الوطن».

«عشان أقدر اكسب أي بطولة لازم يبقى فيه تمارين مكثفة قبل بمدة كافية ممكن أيام وممكن شهر والحمدلله ربنا بيوفقني وبعمل أعلى مستويات وباخد اللقب سواء كان الأول أو الثاني» وفق تعبير «إسلام»، موضحا أن مصارعة الذراعين تابعة للاتحاد المصري لمصارعة الذراعين والقوى البدنية.

بطولات إسلام الشنتلي في مصارعة الذراعين

العديد من البطولات حصل عليها إسلام الشنتلي في مصارعة الذراعين منها حصوله 8 مرات على المركز الأول على الجمهورية، المركز الأول على مستوى العالم، ويليها المركز الثاني على مستوى العالم، المركز الثاني على مستوى أفريقيا، المركز الأول عرب، وأخيرا المركز الأول على مستوى أفريقيا منذ نحو أسبوعين، موضحا أنه لا يتوقف عن حصد البطولات خلال الفترة القادمة، إذ يملئ دولابه بمختلف الجوائز في لعبة مصارعة الذراعين.