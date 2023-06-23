«رياضة الإسكندرية»: تدريب النشء على المصارعة الرومانية ضمن «البطل الأولمبي»

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تقوم بتدريب النشء من خلال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي على لعبة المصارعة الرومانية اليونانية، والذي يطبق جميع القوانين الخاصة باللعبة بطريقة احترافية من مدربين معتمدين.

وأضافت وكيل «رياضة الإسكندرية» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يُمنع في هذا النوع من المصارعة الإمساك تحت الوسط، وهذا هو الفيصل بينها وبين المصارعة الحرة، وهي شكل آخر من المصارعة في الألعاب الأولمبية، وهذا التقييد أسفر عن التأكيد على الرميات لأن المصارع لا يستطيع استخدام الأرجل في إيقاع الخصم على الأرض أو بالقبض على ساقي المنافس.

تكوين شخصية قوية

وأوضحت أن لعبة المصارعة الروماني تنمي الكثير من الصفات البدنية، مثل القوة والسرعة والتحمل والرشاقة والمرونة، والصفات الشخصية كالثقة بالنفس والشجاعة والإصرار والروح العالية، مما يساعد في تكوين شخصية قوية جسديا وفكريا، وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

المصارعة الرومانية

والمصارعة اليونانية الرومانية أو الإغريقية الرومانية، هي نوع من المصارعة التي يمارسها الأشخاص في معظم دول العالم، وهي لعبة أولمبية عريقة، دخلت في المنافسات في أول مهرجان حديث للألعاب الأولمبية سنة 1896، وكانت إحدى المسابقات في كل منافسات الألعاب الأولمبية منذ سنة 1908.

ويحصل المصارع على نقاط بحسب أدائه في جولتين مقسّمتين إلى دقيقتين في الناشئين، و3 دقائق في الكبار، وقد تنتهي مبكرًا إذا ما حدث سقوط تثبيت الأكتاف.