مقتل شاب بعد تدخله لفض مشاجرة بالشرقية

وسط أجواء هادئة داخل أحد الشوارع الجانبية بقرية كفر الحصر التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فجأة اخترق هذا الهدوء صوت شجار اندلع بين شخصين فسارع الشاب محمد سعيد بالتدخل لمحاولة التهدئة بين الطرفين، إلا أنه سرعان ما انتهى الموقف بوفاته.

«يجعلك من الصالحين، في الجنة ونعيمها يا حبيبي، عريس في الجنة إن شاء الله» كلمات رددها أهالي قرية كفر الخصر التابعة لمركز الزقازيق أثناء تشييع جثمان الشاب الراحل أول أمس لمثواه الأخير بمقابر الأسرة.

وخرج الآلاف من أهالي القرية، مشيعين جثمان الشاب الراحل، حيث شارك في الجنازة جميع الأهالي من النساء والرجال من مختلف الأعمار، في مشهد جنائزي، يعكس الوداع المؤلم للشاب الراحل الذي اتصف بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق.

كما أثارت وفاة الشاب الراحل حالة من الحزن بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وتحول الفيسبوك إلى سرادق عزاء، حيث وانهالت التعليقات التي تضمَّنت عبارات الدعاء للشاب الراحل بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بمقتل «محمد سعيد» 24 عاما، مقيم بكفر الحصر التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، إثر إصابته بطعنة نافذة تعدي من آخرين.

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق لاجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين ان وراء ارتكاب "يوسف. م" 19 عاما حيث تعدي على المجنى عليه مستخدما سلاح أبيض سكين، وذلك خلال تدخل المجنى عليه لمحاولة لتهدئة أثناء مشاجرة بين المتهم وآخرين.

جرى نقل جثمان المجنى عليه إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وصرحت بدفن الجثمان، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.