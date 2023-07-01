مقتل شقيقين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بإحدى قرى الفيوم

لقي شقيقان مصرعهما في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، متأثريّن بإصاباتهما بطلقات خرطوش وجروح، في مشاجرة نشبت بينهما وبين جيرانهما بسبب خلافات الجيرة، في إحدى قرى مركز سنورس بمحافظة الفيوم، وخيّمت حالة من الحزن الممزوج بالخوف على أهالي القرية جراء المشاجرة التي شهدت إطلاق النيران من أحد الطرفين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان المشاجرة على الفور، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط المشاجرة، منعًا لتجدد الاشتباكات، كما تم ضبط طرفيها.

مصرع شقيقين

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مركز شرطة سنورس، يفيد ورود بلاغًا بمصرع شقيقين إثر إصابتهما بطلقات نارية وجروح في مشاجرة بين عائلتين بعزبة عاشور بنطاق الكعابي الجديدة بدائرة مركز سنورس، بسبب خلافات الجيرة.

نقل الجثتين للمشرحة

وتبينّ مصرع كل من «أ.خ»، 42 سنة، والذي لقي مصرعه متأثرًا بإصابته بطلقات خرطوش بالقدمين وجرح رضي بالرأس، وشقيقه «ن.خ»، 42 سنة، متأثرًا بإصابته بجروح في الصدر والذراع الأيمن، وجرى نقل جثتي الشقيقين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثتين وتحديد أسباب الوفاة وكيفية حدوثها.

خلافات الجيرة

وتبينّ من التحريات الأولية أنّ خلافًا نشب بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، بدأ بمشادة كلامية وتطور إلى مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء أسفر عن مصرع الشقيقين.

وتمكن ضباط مركز شرطة سنورس من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال طرفيها، كما جرى فرض كردون أمني بمحيط المشاجرة منعًا لتجدد الاشتباكات بين العائلتين مجددًا.

وحُرر بالواقعة المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.