طريقة وخطوات استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين.. تستغرق أسبوعين

تستغرق خدمة استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين، من أسبوعين إلى 3 أسابيع وفقا لتصريح سابق للدكتور علي المصيلحي وزير التموين، عن مدة استخراج كارت بطاقة التموين بدل التالف أو الفاقد.

خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين

وباتباع عدة خطوات يتم تقديم طلب استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين من خلال التالي:

1- تصفح بوابة مصر الرقمية.

2- تسجيل حساب الدخول المنشأ مسبقا على البوابة.

3- الضغط على أيقونة التموين.

4- اختيار خدمة إصدار بدل تالف أو فاقد.

5- اتباع الخطوات الخاصة بتدوين عدة بيانات خاصة بصاحب البطاقة التموينية تتمثل في: «الاسم، ورقم البطاقة التموينية، وعدد الأفراد، والمحافظة، والمديرية، والإدارة التموينية، ومكتب التموين التابع له».

6- تحديد طريقة استلام البطاقة بعد إصدارها إما عن طريق الشحن إلى عنوان المواطن المتقدم بالطلب، أو من خلال مكتب التموين.

توقيت صرف الخبز والسلع التموينية بعد إصدار بدل تالف البطاقة

وفقا قرار سابق للدكتور على المصيلحي، وزير التموين، فإن توقيت صرف الخبز يتم بعد 72 ساعة من الحصول على كارت بطاقة التموين الجديد، في حين يتم صرف السلع التموينية في الشهر التالي لصدور البطاقة.