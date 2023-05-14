مصر الرقمية 2023.. خطوات استخراج بدل تالف لبطاقة التموين

توفر بوابة مصر الرقمية 2023، خدمة استخراج بدل تالف لبطاقة التموين أو بدل فاقد، تسهيلا على أصحاب البطاقات في عدم توقف الدعم التمويني عنهم، ممن تعرضوا لفقد البطاقة أو كسرها أو تلفها.

مصر الرقمية 2023.. استخراج بدل تالف لبطاقة التموين

ومن خلال عدة خطوات يتم استخراج بدل تالف لبطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية 2023، باتباع التالي:

1- تصفح بوابة مصر الرقمية من هنـــا.

2- تسجيل حساب الدخول المنشأ مسبقا على البوابة.

3- الضغط على أيقونة التموين.

4- اختيار خدمة إصدار بدل تالف أو فاقد.

5- اتباع الخطوات الخاصة بتدوين عدة بيانات خاصة بصاحب البطاقة التموينية تتمثل في: «الاسم، ورقم البطاقة التموينية، وعدد الأفراد، والمحافظة، والمديرية، والإدارة التموينية، ومكتب التموين التابع له».

6- تحديد طريقة استلام البطاقة بعد إصدارها إما عن طريق الشحن إلى عنوان المواطن المتقدم بالطلب، أو من خلال مكتب التموين.

زمن استخراج بطاقة التموين بدل تالف

ووفقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى شركة الكروت الذكية المسئولة عن طباعة بطاقات التموين، فإن زمن استخراج بطاقة التموين بدل تالف يكون في حدود من أسبوعين إلى 3 أسابيع، ليتسلمها المواطن بعد ذلك ويصرف الخبز بعد 72 ساعة من استلام البطاقة، أما التموين فيتم صرفه في الشهر التالي لصدور البطاقة.