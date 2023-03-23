هل يمكن استخراج بطاقة تموين جديدة أو بدل تالف من موقع دعم مصر الرقمي؟

يعد موقع دعم مصر الرقمي، من أكثر المنصات الرقمية التي تقدم خدمات تموينية مهمة لأصحاب بطاقات التموين، ويختص بتقديم العديد من الخدمات الرقمية دون الحاجة للذهاب إلى المكتب التمويني، ومن بينها إصدار بطاقة تموين جديدة لأول مرة وإصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين وغيرها من الخدمات العامة لحاملي البطاقات.

موقع دعم مصر الرقمي

وأقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، منذ العام الماضي أن الخدمات المتاحة على موقع دعم مصر الرقمي هي خدمة تسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقة ضمن إجراءات تحديث بيانات بطاقة التموين، مع توقف باقي الخدمات التموينية عليه، واستمرار إتاحتها لأصحاب البطاقات عبر بوابة مصر الرقمية للتموين.

استخراج بطاقة التموين

وتتيح وزارة التموين حاليا خدمة استخراج بطاقة التموين للمرة الأولى للأسر الأولى بالرعاية فقط المستحق لهم إدراجهم على منظومة الدعم التموينية، والصادر لهم قرار وزاري من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وهم أصحاب معاش تكافل وكرامة، وحاملو كارنيه الخدمات المتكاملة، ومستحقو معاش الضمان الاجتماعي، وأبناء وزوجات الشهداء، وأبناء الأسر البديلة.

بدل فاقد بطاقة التموين

وتوفر وزارة التموين خدمة استخراج بدل فاقد بطاقة التموين، من خلال مكتب التموين التابع للأسرة في الحيز السكني، أو عبر تقديم طلب إلكتروني على بوابة مصر الرقمية للتموين، إذ يستغرق إصدار بدل الفاقد مدة أسبوعين فقط، تسهيلا على المواطنين في استكمال صرف حصص الخبز والسلع التموينية المخصصة لهم.