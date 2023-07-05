إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2023.. متاحة لهذه الفئات

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2023، سواء كانت مقيدة على بطاقة تموين أسرتها أو غير مقيدة على منظومة التموين ككل، وذلك من خلال تقديم طلب إلى مكاتب التموين التي تستقبل طلبات المواطنين حول إضافة الزوجة لأول مرة بالنسبة للأسر التي حددها القرار الوزاري رقم 51 للدكتور علي المصيلحي وزير التموين.

أسر متاح لها إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2023

وبالنسبة لخدمة إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2023، نوهت مصادر في وزارة التموين لـ«الوطن»، أن الخدمة متاحة عبر اختيارين كالتالي:

1- خدمة الفصل الاجتماعي إذا كانت الزوجة مقيدة ومستفيدة على بطاقة أسرتها، ليتم نقلها من بطاقة والدها إلى بطاقة زوجها.

2- خدمة إضافة الزوجة غير المقيدة على منظومة التموين لبطاقة زوجها إذا كانت الأسرة من الفئات الأولى بالرعاية التي نص عليهم قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، وهم:

أصحاب معاش تكافل وكرامة.

أصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة.

أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

أبناء الأسر البديلة.

زوجات الشهداء.

الفصل الاجتماعي للزوجة من بطاقة التموين

وتوفر وزارة التموين من خلال بوابة مصر الرقمية خدمة الفصل الاجتماعي، والتي يتم من خلالها اتباع عدة خطوات تتمثل في تسجيل الدخول بالحساب الشخصي على البوابة، واختيار خدمة الفصل الاجتماعي، ثم تحديد سبب الفصل، وكتابة البيانات المطلوبة حول بطاقة التموين.

في حين أن خدمة إضافة الزوجة على بطاقة التموين لأول مرة على بطاقة التموين، يتم تقديم الطلب الخاص بها من الأسرة إلى مكتب التموين التابع للأسرة.