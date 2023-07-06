كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، عن موقف النادي من طلب حكام أجانب لمباراة الأهلي في قمة مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة، بعد ما وُصف بـ«الخطأ التحكيمي» الذي وقع فيه أحمد الغندور في مباراة الإسماعيلي اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.

الزمالك يدرس طلب تحكيم أجنبي في مباراة القمة أمام الأهلي

وقال مصدر مسؤول، في تصريحات خاصة لـ الوطن سبورت، إنه حتى هذه اللحظة لم يتم طلب حكم أجنبي أو مصري لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وسيتم حسم الأمر فيما يخص طاقم التحكيم في اجتماع مجلس الإدارة خلال الأيام المقبلة بكل تأكيد، النادي لم يطلب حكما أجنبيا أو محليا حتى هذه اللحظة.

ونجح نادي الزمالك في تحقيق الانتصار على حساب نادي المقاولون العرب في المباراة الأخيرة بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، ويخوض الفارس الأبيض لقاء قوي مساء يوم السبت المقبل أمام فيوتشر في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقى نادي الزمالك أمام النادي الأهلي مساء يوم الخميس الموافق 13 ـ 7ـ 2023 على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، وتقام المباراة بطاقم تحكيم مصري، حسبما أعلنت لجنة الحكام خلال الفترة الماضية.