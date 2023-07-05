عاجل.. لائحة الدوري تحسم الجدل حول إعادة لقاء الأهلي والإسماعيلي

شهدت مباراة الأهلي والإسماعيلي، العديد من الحالات التحكيمية الجدلية، ومن بينها إلغاء هدف للدراويش بداعي لمس الكرة ليد محمد حسن قبل أن تسكن شباك محمد الشناوي حارس المارد الأحمر، وانتهى اللقاء الذي أداره الحكم أحمد الغندور، بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وتتيح المادة 98 من لائحة الدوري، للحكم، أن يكون في إمكانه إعادة المباراة من جديد في حال اعترافه بوجود خطأ في تطبيق قانون كرة القدم، وجاء تفسير المادة على النحو التالي: «إذا ثبت باعتراف الحكم خلال 48 ساعة من المباراة، وقوع خطأ منه في تطبيق قانون كرة القدم، تلغى نتيجتها بقرار لجنة المسابقات، وتعاد المباراة».

وقال جهاد جريشة الخبير التحكيمي، حول هذا الأمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «في حال اعترف أحمد الغندور بأنه أخطأ سيجري إلغاء نتيجة المباراة وإعادتها، لكن هذا صعب، وحدث معي من قبل في مباراة الزمالك والمقاصة، إذ أخطأت ورأيت الخطأ بعد نهاية المباراة، ولم أكتب لأن الأمر يكون تقديريا من جانب الحكم وليس متعمدا، خاصة أن الغندور عُرضت له زاوية خادعة من جانب الفار».

ونجح الأهلي في الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد عن طريق الدولي الجنوب أفريقي بيرسي تاو، ليرفع رصيده للنقطة 72 في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري.