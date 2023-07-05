قرار عاجل من لجنة الحكام بشأن حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على معاقبة أحمد الغندور حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي، التي أقيمت مساء اليوم، والمؤجلة من الجولة 18 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على ملعب برج العرب.

تعليق لجنة الحكام على هدف الإسماعيلي في الدوري المصري وأكد مصدر مسؤول داخل لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، لـ«الوطن سبورت»، أن اللجنة استقرت على معاقبة أحمد الغندور حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي، وحسام عزب حكم الفار، بسبب قرار إلغاء هدف للإسماعيلي، إذ ترى اللجنة أنه هدف صحيح.

وكان محمد حسن قد سجل هدف التعادل لفريق الإسماعيلي في الدقيقة 55، بعد عرضية من جانب أحمد مدبولي قابلها الأول بتصويبة داخل الشباك، إلا أن حكم المباراة ألغى الهدف بعدما استدعاه حكم الفار، لوجود لمسة يد على لاعب الدراويش.