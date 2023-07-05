عاجل.. جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن هدف الإسماعيلي الملغى أمام الأهلي

قال الخبير التحكيمي جهاد جريشة، إن هدف الإسماعيلي الذي سجله محمد حسن، في مرمى الأهلي، صحيح، وقرار الحكم أحمد الغندور بإلغاء الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو، غير صحيح.

وقال «جريشة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «هدف الإسماعيلي صحيح 100%، وقرار إلغائه خاطئ بكل تأكيد لأن الزاوية خادعة، وكان على أحمد الغندور طلب إعادة الكرة من أكثر من زاوية أخرى، من أجل التأكد من ارتطام الكرة في يد اللاعب».

هدف ملغى للدراويش

وكان الإسماعيلي تحصل على خطأ من خارج منطقة جزاء الأهلي لصالح محمد الشامي ونفذ مدبولي الكرة لتصطدم بزميله محمد حسن قبل أن تسكن الكرة الشباك ليلجأ الغندور لتقنية الفيديو ليقرر إلغاء هدف التعادل لصالح الدراويش.