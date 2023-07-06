الكشف على 439 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أعمالها بمدينة مصيف بلطيم، على مدار يومين متتاليين، لتقديم الخدمات الطبية للمصطافين والمترددين على مدينة المصيف، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومتابعة هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال كبير من الأهالي على القافلة الطبية

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ القافلة الطبية المجانية تم تنظيمها بالوحدة الصحية بالنرجس، وشهدت إقبالاً كبيرًا من المصطافين والمترددين على مدينة مصيف بلطيم، وشملت عدة تخصصات طبية «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، بجانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضحت «محمود»، أنّ القافلة وقّعت الكشف الطبي على 439 مترددًا، وخضع 34 مواطناً للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ50 حالة، وأشعة لـ19 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصةً فيروس كورونا المستجد، وانتفع بها 269 مواطنًا.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشارت «محمود»، إلى أنه جرى أيضًا تقديم خدمات التقارير الطبية لعدد 9 مرضى، والتحويل على أقرب مستشفى لعدد 4 مرضى لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدمةً الشكر لكلٍ من الإدارة الصحية بمركز ومدينة بلطيم، وإدارة مستشفى برج البرلس المركزي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، وغرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ومتابعة الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.