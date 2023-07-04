 مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2023.. ودرجة كل سؤال

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2023، والمقرر أن يؤديه الطلاب الخميس 6 يوليو، ورقيا بلجان امتحانية بنظام «أوبن بوك»، كما يجرى تسليم الطلاب كتيب المفاهيم مع بداية الامتحان.

مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2023 وعدد الأسئلة:

- عدد أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة ..37 سؤالًا.

- المجموع الكلي لأسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة.. 50 درجة.

- عدد أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية المقالية للثانوية العامة .. 3 أسئلة.

- المجموع الكلي لأسئلة امتحان اللغة الإنجليزية المقالية.. 8 درجات.

- عدد أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة الموضوعية 34 سؤالًا.

- المجموع الكلي لأسئلة امتحان اللغة الإنجليزية الموضوعية 42 درجة.

امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

وأكدت الوزارة أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) سيؤدون يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2013 الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وسيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، بينما سيؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان علم النفس في الفترة الأولى، وامتحان علم الاجتماع في الفترة الثانية.

وأوضحت أنّ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة 2023 يبلغ 783025 طالبا وطالبة، بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية «علوم» و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية «رياضيات».

وأضافت الوزارة أنّ عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.