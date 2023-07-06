نصائح لطلاب الثانوية العامة لتفادي الحرارة المرتفعة قبل امتحان «الإنجليزية»

درجات حرارة مرتفعة تشهدها البلاد في هذه الأيام، ما يسبب إرهاقًا وإجهادًا شديدًا للمواطنين وخصوصا طلاب الثانوية العامة، الذين يؤدون اليوم امتحان مادة اللغة الإنجليزية التي تعد من أكثر المواد الصعبة في تلك المرحلة ما يجعلهم يبحثون عن نصائح مختلفة للتفادي درجات الحرارة المرتفعة أثناء أداء الامتحان.

نصائح لتفادي درجات الحرارة المرتفعة

يستعرض هذا التقرير عدة نصائح يجب على طلاب الثانوية العامة اتباعها من أجل تفادي درجات الحرارة المرتفعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عددا من الإرشادات التي يجب على المواطنين اتباعها أثناء التواجد خارج المنزل في فترة النهار من أجل تجنب تفادي درجات الحرارة المرتفعة ومنها ارتداء قبعة واسعة الحواف أو وضع منديل على الرأس.

يفضل ارتداء النظارة الشمسية وأيضا استخدام مستحضر واقٍ من الشمس من أجل عدم التعرض لحروق في البشرة وشرب الكثير من السوائل الباردة مثل المياه والعصائر المختلفة لأنها تساعد على تخفيف درجة حرارة الجسم.

تحذير من هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة رطب ليلا على كل الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، من التعرض المباشر للشمس الذي يزيد من الشعور بحرارة الطقس لأن من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة نهارا، ما يزيد من الشعور بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية.