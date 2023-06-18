مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي 2023.. تفاصيل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي 2023، موضحة أن الامتحانات تُعقد ورقيا في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، مؤكدة ضرورة الاستفادة من النماذج التي تم توفيرها على موقعها الإلكتروني للتدريب على نمط أسئلة الامتحانات.

تفاصيل مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية

وعن مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي، قالت وزارة التربية والتعليم، في تقرير لها، إن الامتحان يُعقد بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية، حيث تشمل الأسئلة الموضوعية وهي اختيار من متعدد بنسبة 85% والمقالية 15% وفق طبيعة المادة.

درجات امتحان اللغة الإنجليزية

امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي كلغة أجنبية أولى، يتكون 37 سؤالاً، ومجموع الدرجات 50 درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات، والموضوعية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة.

وأما كلغة أجنبية ثانية، فيبلغ مجموع الدرجات كاملة 40 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لهما 6 درجات والموضوعية 29 سؤالًا مخصص لها 34 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 31 سؤالًا.

نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة

وفي سياق متصل، قدّم الدكتور أحمد عبدالرشيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان، مجموعة مهمة من النصائح لطلاب الثانوية العامة 2023، أولها الحصول على قسط من الراحة عقب الانتهاء من أول يوم امتحانات للاستعداد لمراجعة المادة الامتحانية التالية طبقاً لجدول الامتحانات، والإبتعاد عن محاولة مراجعة إجابة امتحان المادة التي يتم الانتهاء منها حتى لا يتم التأثير على تركيز الطالب أو الطالبة في المادة الامتحانية التالية.

وشدد الدكتور أحمد عبدالرشيد في حديثه لـ«الوطن»، على الطلاب بضرورة الاستعداد لاداء امتحان المادة التالية من خلال مراجعة الأفكار الأساسية التي تم التدريب عليها طوال العام الدراسي وفي ضوء حل أكبر قدر من نماذج امتحانات الأعوام السابقة والاهتمام بتناول الوجبات الغذائية الصحية في توقيتاتها لمساعدة عقل الطالب وخلايا المخ على التركيز مع مراعاة عدم الإفراط في تناول المشروبات المنبهه مثل الشاي والقهوة.