تارا عماد: استفدت من البلوجرز في تجسيد شخصيتي بفيلم «بيت الروبي»

أعربت تارا عماد عن سعادتها الكبيرة بالإيرادات الهائلة لفيلم «بيت الروبي»، وقالت إنها سعيدة للغاية من ردود الفعل التي استقبلتها وسعيدة من أجل تحقيق الفيلم أعلى إيراد يومي في السينما لمدة يومين متتاليين.

تارا عماد وشخصية السيدة الحامل

وقالت تارا عماد في تصريحات لـ«الوطن» عن تجسيدها لشخصية سيدة حامل التي ضمن أحداث الفيلم: «قدمت من قبل شخصية المرأة الحامل في مسلسل ضد الكسر مع نيللي كريم، مع اختلاف الأحداث بين الفيلم والمسلسل، ولكن كان هناك العديد من المشاهدة الصعبة التي كانت تحتاج مجهودا ومذاكرة كبيرة، ولكن دكتور بيتر ميمي ساعدني وبدأنا نتحدث كثيرا قبل هذه المشاهد وكنت مرتاحة ولم أشعر بالخوف».

تارا عماد ورأيها في البلوجرز

وتحدثت تارا عن رأيها في البلوجرز على السوشيال ميديا: «في الحقيقة يوجد العديد من البلوجرز على السوشيال ميديا أحبهم وأتابعهم وأحب المحتوى الذين يقدمونه، فكنت أتابع عددا كبيرا منهم، وكانوا مدخلي للشخصية وأعطوني نوعا من الإلهام في الشخصية، والأنفلونسرز أصبحوا موجودين ومؤثرين في العالم بأكمله وليس في مصر أو الوطن العربي فقط ودورهم مهم، ويستطيعون الآن صنع فرق ومن الممكن أن يشاركوا في تسليط الضوء على أمر معين يساعد الشباب في تفكيرهم فأنا أراها فئة مهمة».