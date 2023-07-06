انتشال جثة عامل غرق أثناء الاستحمام في سوهاج

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان عامل غرق، في نهر النيل في دائرة مركز مراغة بسوهاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج ، بغرق شخص في نهر النيل بشارع النيل دائرة مركز المراغة، وانتشلت الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري.

مصرع عامل غرقا في النيل

وتبين غرق المدعو «إبراهيم ا ع ع» 18 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركزي.

وأفاد شقيقه «أحمد.ا.ع» 17 سنة، طالب ويقيم بالناحية ذاتها، بأنّه في أثناء قيام شقيقه المذكور بالاستحمام في نهر النيل، ولعدم إجادته السباحة غرق به، ونفى الشبهة الجنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأبلغت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.