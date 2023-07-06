وصول أوراق امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلى لجان الثانوية العامة

استلمت لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، منذ قليل، صناديق أسئلة والبابل شيت وكتيبات المفاهيم لامتحان اللغة الأجنبية الأولى «اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الألمانية» الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم الخميس 6 يوليو، وفقا للجدول المعتمد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

أسئلة امتحانات اللغة الأجنبية الأولى

ووجَّهت وزارة التربية والتعليم، توزيع أوراق البابل شيت وأوراق إجابة الأسئلة المقالية على الطلاب قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق، لكتابة البيانات الخاصة بالطلاب وتظليل أرقام الجلوس، فضلا عن فتح اللجان الامتحانية في الساعة الثامنة وربع صباحا للانتهاء من إجراءات التفتيش مبكرا .

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الغرفة المركزية بوزارة التعليم، تتابع منذ صباح اليوم وصول ورق الأسئلة والبابل شيت وكتيبات المفاهيم اللغة الأجنبية الأولى، إلى اللجان الامتحانية في موعدها المحدد، مؤكدة تسليم كتيبات المفاهيم للطلاب بداية الامتحان والتنبيه عليهم بعدم الكتابة أو الشطب أو إتلافه لاستخدامه في امتحانات الثانوية السنوات المقبلة.