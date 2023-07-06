«التعليم» تعلن الفئات المسموح لها بالتقديم في مدارس المتفوقين STEM

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفئات المسموح لها بدخول اختبارات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، الذي بدأ في الفترة من 5 يوليو حتى 25 من الشهر ذاته.

الفئات المسموح لها بالتقديم في مدارس المتفوقين

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفئات المسموح لها بالالتحاق بالمدارس، كما يلي.

- الطالب المصري الحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي في العام الدراسي 2022-2023 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ومستوفيا لشروط التقدم.

- يسمح للطالب المصري الحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2022-2023م والحاصل على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي بالتقدم لإجراء اختبارات القبول ضمن الطلاب المتقدمين ولو لم يكن مستوفيا الشروط وذلك بعد تقديمه ما يفيد رسميا حصوله على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي وكذلك الطالب المتقدم بالفعل للحصول على براءة الاختراع من أكاديمية البحث العلمي ولم يحصل عليها مع حجب نتيجة الاختبار لحين تقديمه ما يفيد حصوله على براءة الاختراع الواردة بطلبه وإذا لم يتقدم بذلك قبل بداية العام الدراسي يتم صرف النظر عن نتيجته .

- الطالب المصري العائد من الخارج من أي دولة عربية أو اجنبية تقوم بتدريس أي منهج أجنبي وحاصل على شهادة الإعدادية في العام الدراسي 2022-2023 وتم معادلة هذه الشهادة للمنهج المصري عن طريق إدارة المعادلات بالإدارة العامة للامتحانات وتم استيفاء شروط التقدم .

- الطالب المصري العائد من الخارج والحاصل على شهادة الاعدادية في العام الدراسي 2022-2023 غير معادلة للمنهج المصري حال حصوله على شهادة تحديد مستوي وتم استيفاء شروط التقدم.

- التقدم للطالب المصري الحاصل على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2022-2023 من المدارس الدولية بجمهورية مصر العربية، وهي مدارس تم معادلة مناهجها بوزارة التربية والتعليم شريطة استيفائهم لشروط التقدم بعد حساب المجموع الاعتباري للمواد الدراسية الأساسية داخل المجموع واستيفاء شروط التقدم.

- الطالب المصري الذي اجتاز امتحانات الشهادة الإعدادية من الخارج في العام الدراسي 2022-2023 في المدارس المرخص لها تدريس المنهج المصري ومستوفيا لشروط التقدم والطالب المصري الذي ادى امتحانات الصف الثالث الإعدادي لامتحانات ابناؤنا في الخارج الكترونياً في العام الدراسي 2022-2023 وكانت نتيجته (اجتاز) حال حصوله على شهادة امتحان تحديد المستوى.

- الطالب المصري الحاصل على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2022-2023 وحاصل على شهادة الحافز الرياضي والمضاف درجاته إلى المجموع الكلي شريطة استيفاء شروط التقدم وطلاب المعاهد الأزهرية الحاصلين على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2022-2023 وذلك بعد حساب المجموع الاعتباري للمواد الدراسية الأساسية داخل المجموع، واستيفاء شروط التقدم وموافقة مشيخة الأزهر علي التحويل حال قبول الطالب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.