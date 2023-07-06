شروط التقديم في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقديم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2023-2024 للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، والذي فتح باب التقدم للقبول بمدارس المتفوقين للطالب المصري الحاصل على شهاد إتمام التعليم الأساسي في العام الدراسي 2022-2023 دور أول.

شروط التقديم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم شروط التقدم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem، شروط التقديم كما يلي.

- أن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 «98%» من المجموع الكلي فقط، ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أي من المواد المقررة، أو يكون مجموع درجات الطالب 266 «95%» وحاصل على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من 3 مواد، وهي من «اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم».

تعليمات للتقديم بمدارس stem

وحددت الوزارة تعليمات يلزم اتباعها عند التسجيل الإلكتروني لرغبات التقدم، كما يلي.

1- تسجيل البيانات الأساسية ثم الضغط على حفظ.

2- ستظهر قائمة مدارس المتفوقين، ويلزم تحري الدقة في ترتيب الرغبات الظاهرين أمامك، ويظهر ترتيب تلقائي للرغبات، ويمكنك اعادة الترتيب من خلال سحب المدارس للأعلى أو للأسفل، وعندما تنتهى من الترتيب يلزم الضغط على زر «حفظ ترتيب الرغبات النهائي».

3- يلزم طباعة تقرير التقدم الذي يظهر عند الضغط على زر «طباعة التقرير»، ويتم الطباعة من خلال الضغط على أيقونة «الطابعة» التي تظهر في شريط الأدوات الذي يظهر أعلى التقرير، ويلزم التأكد أن يكون موضحا به إطار لوضع صورة الطالب وتوقيعات جهة الاختصاص.

4- يلزم بعد طباعة استمارة التقدم الإلكترونية قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها وإعداد الملف المطلوب وإرفاقها به وتقديمه إلى أقسام شؤون الطلبة بالإدارة التعليمية والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار.

وأوضحت أنّ رابط التقديم https://stemexls.emis.gov.eg