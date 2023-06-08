أماكن مدارس الذهب بعد الإعدادية.. تعيين الطلاب المتفوقين ومكافآت مالية

عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، يبحث الكثير من الطلاب عن أماكن مدارس الذهب بعد الإعدادية كأحد بدائل الثانوية العامة، وشروط الالتحاق والمميزات وشروط التقديم والتخصصات المتاحة بالمدارس.

أماكن مدارس الذهب بعد الإعدادية

تعد مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية «مدارس الذهب» أول مدرسة لتعليم صناعة الحلي والمجوهرات، كأحد بدائل الثانوية العامة متخصصة في تعليم صناعة الحلي والمجوهرات وهي مدرسة حكومية مجانية مشتركة، تقبل الطلاب بعد المرحلة الإعدادية، ومدة الدراسة بالمدرسة 3 سنوات.

وأوضحت مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أماكن مدارس الذهب بعد الإعدادية، وتقع في شارع 117 بالمنطقة الصناعية رقم 1 في مدينة العبور بالقاهرة، ويتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبري «القاهرة والجيزة والقليوبية».

تعيين الطلاب المتفوقين ومكافآت مالية أثناء التدريب

وأضافت مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، أن خريج المدرسة يحصل على شهادة دبلوم فني تكنولوچي في صناعة الحلي والمجوهرات، معتمدة من وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلي شهادة جودة معتمدة من شركة إيجيبت جولد، وحاليا يتم التعاقد مع جهة دولية أخرى لاعتماد الشهادة، مشيرا إلى أنه يتم توفير فرص عمل للطلاب المتفوقين والمميزين حسب احتياجات خطوط الإنتاج لمصنع إيجيبت جولد وقت التخرج.

مدارس الذهب بعد الإعدادية.. تفاصيل الدراسة

كما تتيح المدرسة التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع الشريك الصناعي، وفرص تعيين الطلاب المتميزين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، ةمكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، بالإضافة إلى توفير الزي المدرسي.