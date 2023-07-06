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«القاهرة الإخبارية»: مقتل 3 في هجوم على مبنى سكني في لفيف الأوكرانية

كتب:

هانى حسن
09:09 ص | الخميس 06 يوليو 2023
الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب الروسية الأوكرانية

قال رئيس بلدية مدينة لفيف الأوكرانية، اليوم، إنّ 3 قتلوا في هجوم صاروخي روسي، أصاب مبنى سكني في المدينة الواقعة غرب البلاد خلال الليل، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأضاف رئيس بلدية مدينة لفيف الأوكرانية، في منشور على تليجرام: «قتل 3 أشخاص، ولحقت أضرارا بنحو 60 شقة و50 سيارة».

وكان رئيس البلدية ذكر في منشور سابق، أنّ 8 أشخاص أصيبوا، ولم يتضح ما إذا كان القتلى الثلاثة من بين هؤلاء.

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بقلم هانى حسن