بدء امتحان التوحيد لطلاب الثانوية الأزهرية «أدبي».. والجغرافيا لـ«البعوث»

بدأ امتحان مادة التوحيد لطلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، قبل قليل، ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى الساعة 11 صباحا، كما يؤدي طلاب ثانوية البعوث، امتحان الجغرافيا حتى الساعة 10 ونصف صباحا.

ووفقا لتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية في امتحانات الثانوية الأزهرية، يحظر إجبار أي طالب على تسليم ورقة إجابته قبل انتهاء الوقت المخصص لامتحان المادة، حتى وإن كان الطالب موجودا في اللجنة بمفرده أو سحب ورقة إجابته حال ضبطه بالغش والاكتفاء بتحرير المحضر اللازم لذلك، كما يحظر خروج الطالب قبل نصف وقت اللجنة إلا حال خروجه بالإسعاف بسبب سوء حالته الصحية، ويشترط حال خروجه سحب ورقة الإجابة وترسل مع أوراق اللجنة إلى لجنة النظام والمراقبة مع تقرير بذلك.

تعليمات امتحانات الثانوية الأزهرية

ويحظر على أي ملاحظ استكمال بيانات أي طالب بخط يده، ويحظر على الطلاب الإجابة بقلم مخالف للقلم الأزرق الجاف، كما يحظر إرسال أي مضبوطات الغش «موبايل أو سماعات أو خلافه» إلى لجنة النظام والمراقبة ويكتفى بالتقارير والمحاضر، ويحظر تفتيش الفتيات من خلال أي عضو من أعضاء اللجنة أو أمامه أيا كانت مسؤوليته ويقتصر ذلك على من يكلفه رئيس اللجنة من العضوات المنتدبات أو إحدى وكيلات اللجنة إن وجد.

ويحظر قيام أي أحد مهما كانت مسؤوليته سحب كراسة إجابة الطالب أثناء عقد الامتحان لأي سبب من الأسباب، كما يحظر امتحان الطالب المعاق تحريريًا في المواد المقررة شفهيا فقط.

يذكر أنّ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، ومن البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.