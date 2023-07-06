شهد اليورو استقرارا في الأسعار بجميع البنوك المصرية مقابل الجنيه، لذا تستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الخميس 6-7-2023 في البنوك المصرية، حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك الرسمية على الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري للبيع: 33.66 جنيه.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري للشراء: 33.54 جنيه.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصرى للبيع: 33.59 جنيه.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري للشراء: 33.41 جنيه.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سعر اليورو اليوم في بنك مصر للبيع: 33.58 جنيه.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر للشراء: 33.41 جنيه.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية للبيع: 33.76 جنيه.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية للشراء: 33.61 جنيه.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB للبيع: 33.79 جنيه.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB للشراء: 33.62 جنيه.