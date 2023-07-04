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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 4-7-2023 في البنوك المصرية

كتب:

مريم حنفي
10:44 ص | الثلاثاء 04 يوليو 2023
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم

يشهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء 4-7-2023 في البنوك المصرية استقراراً ملحوظاً ذلك بعد استئناف العمل اليوم في كل البنوك المصرية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك. 

وترصد «الوطن» في السطور التالية  سعر اليورو اليوم الثلاثاء 4-7-2023 في البنوك المصرية والتي جاء كما يلي: 

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 33.50 جنيه للشراء و33.68 جنيه للبيع. 

سعر اليورو اليوم بنك مصر

- سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء داخل بنك مصر 33.50 جنيه بالنسبة للشراء أما سعر البيع يبلغ 33.68 جنيه. 

سعر اليورو اليوم البنك التجاري الدولي CIB 

- كما يسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB اليوم 33.92 جنيه للبيع أما سعر الشراء يبلغ 33.46 جنيه.

سعر اليورو اليوم داخل بنك الإسكندرية 

- يسجل سعر اليورو اليوم داخل بنك الإسكندرية 33.62 جنيه للشراء 33.79 جنيه للبيع. 

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بقلم مريم حنفي