سعر اليورو اليوم الثلاثاء 4-7-2023 في البنوك المصرية
كتب:
مريم حنفي
10:44 ص | الثلاثاء 04 يوليو 2023
سعر اليورو اليوم
يشهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء 4-7-2023 في البنوك المصرية استقراراً ملحوظاً ذلك بعد استئناف العمل اليوم في كل البنوك المصرية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.
وترصد «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو اليوم الثلاثاء 4-7-2023 في البنوك المصرية والتي جاء كما يلي:
سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري
- يبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 33.50 جنيه للشراء و33.68 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم بنك مصر
- سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء داخل بنك مصر 33.50 جنيه بالنسبة للشراء أما سعر البيع يبلغ 33.68 جنيه.
سعر اليورو اليوم البنك التجاري الدولي CIB
- كما يسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB اليوم 33.92 جنيه للبيع أما سعر الشراء يبلغ 33.46 جنيه.
سعر اليورو اليوم داخل بنك الإسكندرية
- يسجل سعر اليورو اليوم داخل بنك الإسكندرية 33.62 جنيه للشراء 33.79 جنيه للبيع.