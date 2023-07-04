يشهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء 4-7-2023 في البنوك المصرية استقراراً ملحوظاً ذلك بعد استئناف العمل اليوم في كل البنوك المصرية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وترصد «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو اليوم الثلاثاء 4-7-2023 في البنوك المصرية والتي جاء كما يلي:

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 33.50 جنيه للشراء و33.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم بنك مصر

- سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء داخل بنك مصر 33.50 جنيه بالنسبة للشراء أما سعر البيع يبلغ 33.68 جنيه.

سعر اليورو اليوم البنك التجاري الدولي CIB

- كما يسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB اليوم 33.92 جنيه للبيع أما سعر الشراء يبلغ 33.46 جنيه.

سعر اليورو اليوم داخل بنك الإسكندرية

- يسجل سعر اليورو اليوم داخل بنك الإسكندرية 33.62 جنيه للشراء 33.79 جنيه للبيع.