سعر اليورو اليوم الأربعاء 5-7-2023 في البنوك خلال التعاملات الصباحية

استقرار ملحوظ يشهده سعر اليورو اليوم الأربعاء 5-7-2023 في البنوك، وذلك خلال التعاملات الصباحية بها، في ثاني أيام التداولات المالية بعد عودة موظفي القطاع العام إلى العمل أمس، عقب إجازة عيد الأضحى التي استمرت لـ7 أيام متواصلة بدأت منذ الثلاثاء 27 يونيو.

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، سعر اليورو اليوم الأربعاء 5-7-2023 في البنوك، وفق المواقع الرسمية لها.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم، 33.50 جنيه للشراء و33.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو داخل بنك مصر، 33.50 جنيه للشراء أما سعر البيع بلغ 33.68 جنيه.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

وعن سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB اليوم، بلغ 33.92 جنيه للبيع أما سعر الشراء سجل 33.46 جنيه.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم، 33.62 جنيه للشراء 33.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، 33.49 جنيه للشراء أما سعر البيع سجل 33.68 جنيه.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

وبالنسبة لسعر اليورو في بنك كريدي أجريكول اليوم، سجل للشراء 33.53 جنيه، و33.70 جنيه للبيع.