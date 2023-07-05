رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

سعر اليورو اليوم الأربعاء 5-7-2023 في البنوك خلال التعاملات الصباحية

كتب:

مريم حنفي
12:30 م | الأربعاء 05 يوليو 2023
اليورو - أرشيفية

اليورو - أرشيفية

استقرار ملحوظ يشهده سعر اليورو اليوم الأربعاء 5-7-2023 في البنوك، وذلك خلال التعاملات الصباحية بها، في ثاني أيام التداولات المالية بعد عودة موظفي القطاع العام إلى العمل أمس، عقب إجازة عيد الأضحى التي استمرت لـ7 أيام متواصلة بدأت منذ الثلاثاء 27 يونيو.

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، سعر اليورو اليوم الأربعاء 5-7-2023 في البنوك، وفق المواقع الرسمية لها.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم، 33.50 جنيه للشراء و33.68 جنيه للبيع. 

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو داخل بنك مصر، 33.50 جنيه للشراء أما سعر البيع بلغ 33.68 جنيه. 

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB 

وعن سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB اليوم، بلغ 33.92 جنيه للبيع أما سعر الشراء سجل 33.46 جنيه.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية 

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم، 33.62 جنيه للشراء 33.79 جنيه للبيع. 

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية 

بلغ سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، 33.49 جنيه للشراء أما سعر البيع سجل 33.68 جنيه. 

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول 

وبالنسبة لسعر اليورو في بنك كريدي أجريكول اليوم، سجل للشراء 33.53 جنيه، و33.70 جنيه للبيع. 

اقرأ المزيد:

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 4-7-2023 في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الاثنين 3-7-2023 في البنوك المصرية.. استقرار ملحوظ

سعر اليورو اليوم الاحد 2-7-2023 في البنوك.. استقرار كبير

سعر اليورو اليوم الأحد 25-6-2023 في البنوك المصرية

«بلومبرج»: البنك المركزي الأوروبي يتجه لرفع سعر الفائدة على اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم الجمعة 14-4-2023.. أعلى بيع 34.26 جنيه

سعر اليورو اليوم الجمعة 7-4-2023.. أقل شراء في البنك الأهلي
بقلم مريم حنفي